A delegacia de polícia de Paris começou nesta segunda-feira (12) a instalar barreiras de proteção na área perto da catedral de Notre-Dame para dar início a uma operação de limpeza na terça-feira (13). A intenção é retirar o chumbo que se instalou no chão após o incêndio do monumento francês, no dia 15 de abril, segundo o ministério da Cultura.

