Parlamento do Reino Unido aprova proposta de Boris Johnson para o Brexit

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

O texto teve o voto favorável de 358 parlamentares e contrário de 234 Foto: Reprodução/Twitter Foto: Reprodução/Twitter

O Parlamento britânico aprovou, nesta sexta-feira (20), a proposta do primeiro-ministro Boris Johnson para a saída do Reino Unido da UE (União Europeia), o Brexit. Foram 358 votos a favor e 234 contra o texto sobre as regras para o divórcio.

O texto, chamado de WAB na sigla em inglês, detalha como o acordo do Brexit, que foi firmado com a União Europeia em outubro, vai ser implementado. Os parlamentares aceitaram os termos gerais, mas depois, o texto ainda deverá passar por comitês e para receber emendas na própria Câmara dos Comuns antes de ir a nova votação – para, então, ser encaminhado à Câmara dos Lordes.

Com as eleições da semana passada, o Parlamento agora tem maioria do Partido Conservador, o partido de Boris Johnson. Apesar de a votação desta sexta-feira não ser a aprovação final do acordo do Brexit, é um passo importante, porque é a primeira com um Parlamento em que os conservadores têm maioria: 365 dos 650 assentos.

Após o recesso de fim de ano, os parlamentares deverão ter três sessões para realizar novos debates e apresentar possíveis emendas, nos dias 7, 8 e 9 de janeiro. Depois disso, está prevista a votação final na Câmara dos Comuns e o encaminhamento para a Câmara dos Lordes, que precisa ratificar o resultado.

O governo já afirmou que vai sancionar a lei de saída antes da data prevista para que o Reino Unido deixe a União Europeia: 31 de janeiro.

