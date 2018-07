Parque Pontal realiza evento no último fim de semana do Mundial

O final de semana promete ser agitado no Parque do Pontal (avenida Padre Cacique, 2893, em Porto Alegre), das 10h às 18h. Neste sábado (14) e no domingo (15), o projeto da Melnick Even que vai reunir parque, shopping center, hotel, centro de eventos, torre multiuso e hub de saúde, entra em ritmo de Mundial.

No sábado, a partir das 10h, a disputa do terceiro lugar do torneio será transmitido com muita música brasileira. E a partir das 15h30min acontece um Warm Up do BS Festival, evento de criatividade e inovação que tem data marcada para setembro. Alguns dos curadores do festival estarão debatendo sobre os pilares do evento: empreendedorismo, tecnologia, arte, gastronomia, humanidade e educação.

Programação de domingo:

No domingo, a função tem início no mesmo horário e conta com a transmissão da grande final do Mundial. Foodpark e pinturinha de rosto para o público infantil, garantem a diversão da família. Food trucks da Royal Hambúrger, Taco Pizza, Pankecas da Vovó e Rudá – bike café marcam presença nos eventos e levam mais sabor ao final de semana do público.

Saiba mais sobre o Parque Pontal:

A estrutura em um local valioso aos cidadãos promete trazer integração e socialização dos porto-alegrenses à beira do Guaíba. O Parque Pontal irá receber mais de 100 eventos gratuitos e abertos ao público até o final deste ano.

Quatro operações gastronômicas permanentes, food park, shows nos finais de semana, piqueniques, cinema ao ar livre, quadras de beach soccer e espaço Pet, são alguns dos espaços e ambientes de integração que o pontal irá trazer em áreas importantes para o desenvolvimento da cidade.

