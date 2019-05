O governo fará uma nova avaliação do conteúdo do edital de concessão do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul. A abertura dos envelopes para a apresentação das empresas interessadas, que estava prevista para ocorrer na terça-feira (28), foi suspensa provisoriamente e terá nova data, ainda a ser definida. A reavaliação será um trabalho técnico, coordenado por três secretarias.

