Parrilla del Sur comemora 12 anos com destaque no segmento

Carnes de cortes selecionados, variedade de acompanhamentos e ampla carta de vinhos e cervejas fazem da Parrilla de Sur um dos locais de preferência dos amantes da gastronomia uruguaia. O restaurante completa seus 12 anos de funcionamento e segue com a mesma essência e aconchego para receber seus clientes do Rio Grande do Sul e demais locais do Brasil.

Desde sua inauguração, já atendeu mais de 1,8 milhão de clientes e serviu mais de 1,2 milhão de entrecots. Seu atendimento do almoço ao jantar faz do restaurante um ambiente especial para todas as ocasiões, inclusive para aniversários, contabilizando mais de 250 parabéns por mês.

Para comemorar esta data especial a sugestão é o famoso corte uruguaio, o entrecot, que está com preço promocional na Parrilla del Sur. Toda a terça-feira, o filé de costela bovina custa apenas R$ 14,90.

A sugestão para acompanhar o Entrecot é a Papa al Plomo con Queso Roquefort, batata assada na parrilla com recheio de queijo gorgonzola e requeijão.

Serviço/ Parrilla Del Sur (Av. Nilópolis, 111)

– Informações e reservas: (51) 3012-7878

– Horário de funcionamento: Segunda das 18h30 às 23h45, domingo e feriado das 11h30 às 22:45, demais dias da semana das 11h30 às 23h45.

