Parrilla Del Sur Ã© a dica para celebrar as festas de final de ano

Para as celebrações de final de ano, um local para confraternizar com a família e degustar o melhor da comida uruguaia é a Parrilla Del Sur. Nesse período, o restaurante vai funcionar com várias alternativas de horários, além de oferecer promoções de algumas de suas iguarias. O estabelecimento fica situado na Avenida Nilópolis, 111, em Porto Alegre.

Nos sábados de véspera de Natal (24) e de Réveillon (31), o horário de operação é das 11h30 às 14h30. Nestas datas, a sugestão é o Carré de Cordeiro, com o preço especial de R$ 39,90. Já nodomingo de Natal (25), o período de funcionamento é normal, das 11h30 às 23h. A recomendação do estabelecimento é a Tapa de Cuadril pelo valor de R$ 44,90 (das 11h30 às 17h) e o Entrecot por R$ 12,90 (a partir das 17h). No dia 1º de janeiro de 2017, o restaurante não abrirá.

Para as crianças, são várias opções de doces, como o Helado (sorvete), nos sabores chocolate, doce de leite e creme. Além disso, os pequenos podem se divertir no espaço kids, um ambiente com diversos brinquedos e que conta com o acompanhamento de uma recreacionista.

