Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

Expectativa é finalizar a manutenção de todo o quadrante até a próxima semana. Foto: Cristine Rochol/PMPA Expectativa é finalizar a manutenção de todo o quadrante até a próxima semana. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) informa, que ainda nesta final de semana, cerca de 50% da iluminação do Parque Farroupilha, no quadrante entre a rua José Bonifácio e a avenida João Pessoa, será restabelecida. Todo o quadrante ficou sem energia elétrica devido aos atos de furto e vandalismo, de grandes proporções, ocorridos numa subestação de energia da região. A expectativa dos técnicos da CIP (Coordenação de Iluminação Pública) é finalizar a manutenção de todo o quadrante até a próxima semana, a depender da chegada do material necessário para as intervenções e de tempo seco.

Um levantamento feito pela SMSUrb apontou que os gastos com furto e vandalismo dos equipamentos de iluminação pública em toda a cidade, contabilizados desde setembro de 2018 até junho de 2019, ultrapassaram os R$ 870 mil.

Dos mais de R$ 8,6 milhões investidos anualmente em iluminação pública na Capital, pelo menos 5% (R$ 430 mil) eram gastos por ano com vandalismo. Desde setembro de 2018 até o momento, os custos já alcançam os 10%.

