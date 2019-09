Partida entre Inter e Athletico-PR tem ingressos esgotados

O confronto entre Internacional e o Athletico-PR, que ocorre na noite desta quarta-feira (18), no estádio Beira-Rio, está com ingressos esgotados para a partida. Na quinta-feira (12), o inter já havia anunciado, em suas redes sociais, que as entradas para as áreas livres do estádio também tinham sido esgotadas. A expectativa de público é de 50 mil torcedores.

Com a derrota em Curitiba, na última quarta-feira (11), o colorado precisa vencer por, pelo menos, dois gols de diferença no jogo de volta da decisão da Copa do Brasil para a garantir o título no tempo normal. Em caso de vitória por um gol de diferença, a taça será decidida nas penalidades máximas.

Ainda neste domingo (15), o time de Odair Hellmann enfrenta o Atlético-MG, às 11h, no estádio Independência, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Ingressos ESGOTADOS para a decisão da @CopadoBrasil. Nesta quarta, o Gigante vai rugir em busca do título. Vamos juntos, time e torcida. Vamo, Inter! #FinalCopaDoBrasil — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 14, 2019

