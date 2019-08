O Partido Novo promove um encontro em Bento Gonçalves, que contará com a presença do deputado federal gaúcho mais votado em 2018, Marcel Van Hattem. O jantar, aberto ao público, ocorrerá no Restaurante Sabor do Vale (Rua Alameda Fenavinho, 481), no dia 24, às 20h. O deputado falará sobre a sua experiência no mandato e sobre sua trajetória política.

