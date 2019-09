Partiu Cinema Praia de Belas chega à sua 4ª edição

O Praia de Belas Shopping prepara mais uma edição do Partiu Cinema, ação que irá unir entretenimento, gastronomia e descontos especiais entre os dias 4 e 26 de setembro. A iniciativa foi lançada em 2015 e chega ao seu quarto ano cada vez mais consolidada. Tanto que a expectativa para este ano é superar os 10 mil espectadores registrados em 2018.

De segunda a quinta-feira, o Partiu Cinema vai oferecer uma série de benefícios: desconto de 50% no valor dos ingressos para qualquer sessão nas seis salas do GNC Cinemas do Praia de Belas; isenção do estacionamento pelo período de 5 horas para quem for ao cinema; e uma série de vantagens e preços especiais nos restaurantes Dado Garden Grill, Kaichili, Bistrô Variettá e Mamma Mia.

“Cada vez mais queremos transformar momentos de lazer em uma experiência completa aqui no shopping para que nossos clientes aproveitem com a família e amigos. E nada melhor do que viabilizar descontos e facilidades para que isso aconteça”, destaca Ângela Sosa, Gerente de Marketing do Praia de Belas Shopping.

O mês de setembro promete muitas estreias para quem for curtir o Partiu Cinema. Entre os lançamentos que irão chegar às salas do GNC Cinemas Praia de Belas estão It – Capítulo Dois, um dos filmes de terror mais esperados do ano, Abominável, a nova animação da Dream Works, Ad Astra, nova película do ator Brad Pitt, Rambo: Até o Fim, a aventura final de um dos personagens de ação mais conhecidos do mundo, entre outros. O cinema nacional também ganhará destaque com as aguardadas estreias de Hebe, Vai Que Cola 2 e Divaldo.

O desconto no ingresso do cinema não é cumulativo com outras promoções e convênios, bem como com o benefício da meia-entrada. Já os descontos nos restaurantes são válidos a partir das 18h. Saiba mais o que cada um irá oferecer (os clientes devem guardar e apresentar o ingresso de cinema para ter direito ao benefício):

Dado Garden Grill: Desconto de 50% no segundo buffet.

Kaichilli: Desconto de 50% no prato Totopos Mexicanos, petisco que serve até duas pessoas.

Variettá Bistrô: Desconto de 50% no prato do acompanhante, que deve ser de igual ou menor valor do primeiro pedido.

Mamma Mia: Desconto de 50% de desconto no rodízio do acompanhante.

Mais informações e regulamento no site: www.praiadebelas.com.br.

Deixe seu comentário: