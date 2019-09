Passageiros flagrados com malas cheias de droga fogem no Aeroporto Internacional no Rio

A PF (Polícia Federal) abriu inquérito para investigar as circunstâncias da fuga de três mulheres e um homem flagrados esta semana tentando desembarcar no Rio de Janeiro com mais de 52 quilos de drogas. Segundo a Receita Federal, os quatro conseguiram fugir do terminal doméstico do Aeroporto Internacional Tom Jobim, quando perceberam que as malas não apareceram na esteira do desembarque. As informações são do jornal O Globo e da PF.

Os quatro foram identificados pelas reservas do voo e agora estão sendo procurados. As informações foram repassadas para a Delegacia da PF no Galeão que investiga o caso.

A apreensão da droga foi feita pela fiscalização da Receita durante a conferência das bagagens de um voo da Gol que decolou do aeroporto de Manaus e chegou ao Rio na última segunda-feira, dia 9.

Na mala dos quatro, a Receita encontrou 10,32 kg de pasta base de cocaína e 42,56 kg de maconha prensada. O material estava no interior de quatro malas em nome dos quatro passageiros.

A auditora fiscal da Receita Federal, Joana Lages, delegada chefe da Alfândega do Galeão, explicou que as equipes de fiscalização monitoram 24 horas por dia os voos nacionais e internacionais do aeroporto internacional.

Ela acredita que a fuga aconteceu quando os passageiros perceberam a presença da fiscalização.

“Temos um sistema de gerenciamento de risco com alcance nacional que acompanha voos e passageiros suspeitos em constante troca de informações. Além de mantermos uma ação coordenada com policiais federais do aeroporto e da Delegacia de Repressão de Entorpecentes. Sempre de forma integrada”, afirmou Joana.

Apenas este ano já foram apreendidos em ações da Receita Federal no Galeão, mais de cem quilos de drogas. A maior quantidade foi de maconha, cocaína e haxixe. Os fiscais também apreenderam ecstasy e diferentes tipos de metanfetamina.

Drogas no porto

Em outro caso, a PF, com apoio da Guarda Portuária, prendeu nesta quinta-feira (12) dois indivíduos que conduziam caminhão destinado ao terminal portuário, situado na margem esquerda do Porto de Santos (SP), por terem sido flagrados, já dentro do terminal, com aproximadamente 423 kg (peso bruto incluindo embalagens) da substância entorpecente cocaína.

A droga se encontrava em 13 bolsas esportivas, dentro da boleia do caminhão. As bolsas seriam inseridas em um contêiner dentro do terminal, para exportação, rumo ao Porto da Antuérpia. Tal constatação foi possível pela localização, no caminhão, de papéis referindo-se a números de contêineres que seriam embarcados no navio UASC KHOR, nesta mesma data, rumo àquele Porto.

Monitoramentos prévios, decorrentes de investigações em andamento, permitiram o acompanhamento do motorista, e efetivação da prisão. Foi instaurado inquérito policial para formalização das prisões e apreensões, e aprofundamento das investigações.

