A passagem do tufão Faxai por Tóquio, no Japão, na noite de domingo (8) deixou pelo menos dois mortos e 70 feridos, informou o canal NHK. O fornecimento de energia elétrica teve cortes generalizados e os transportes públicos tiveram graves problemas. Com rajadas de vento de até 216 km/h, o tufão atingiu a zona de Chiba pouco depois de cruzar a baía de Tóquio.