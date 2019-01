Patrícia Gusmão é a nova técnica do futebol feminino do Grêmio

Em meio a um amplo movimento de resgate do futebol feminino em todo o Brasil, o Grêmio segue o seu projeto – iniciado há dois anos – de desenvolver ainda mais a modalidade. Como parte dessa proposta, o Tricolor gaúcho trouxe de volta a técnica Patrícia Gusmão para comandar as gurias do clube campeãs gaúchas de 2018.

“Fico muito feliz por retornar e ver que o departamento cresceu e muito”, declarou a ex-volante de 40 anos. “Recebi propostas de outros clubes, mas não tive dúvidas quando soube do interesse da direção gremista. Estou confiante para montar uma equipe competitiva que dispute com chances reais todas as competições que participarmos.”

A reapresentação da equipe feminina está marcada para esta segunda-feira. O foco imediato será a preparação para o Campeonato Brasileiro A2, que começará em março. Já no segundo semestre será a vez do Gauchão.

Trajetória

Jogadora durante 20 anos (incluindo duas temporadas no F.C. Suwon da Coreia do Sul), Patrícia Gusmão iniciou a carreira de treinadora em 2014, quando comandou o Cruzeiro/Onze Unidos (Porto Alegre).

Depois, passou pelo Estância Velha (Canoas) e pela Seleção Gaúcha, até chegar pela primeira vez ao Tricolor em 2017. No ano passado, trabalhou no Inter como auxiliar técnica.

Deixe seu comentário: