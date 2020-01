Esporte Patrick concede coletiva e fala em evolução para 2020

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2020

Foto: Ricardo Duarte | Internacional

Meio-campista importante nos últimos dois anos pelo Internacional, Patrick foi destacado pela assessoria colorada para realizar a entrevista coletiva desta terça-feira (21). Com a chegada de Eduardo Coudet, novo técnico da equipe, as possibilidades do camisa 88 se manter na equipe crescem, visto que se encaixa nas características do comandante argentino.

Próximo dos 100 jogos com o Inter, Patrick destacou Odair Hellmann e as oportunidades dadas pelo ex-técnico, mas ressaltou que algumas mudanças se aproximam na forma de jogo da equipe. “O professor Odair sempre pediu intensidade, pressão. Fizemos isso principalmente em casa, pecamos algumas vezes fora. Os atletas não mudaram muito, e essa característica também não. O que temos trabalhado mais é a manutenção da posse”.

Sobre a formatação do novo meio-campo colorado, Patrick destacou o seu posicionamento e do jovem Nonato. “A gente pode jogar junto dentro da equipe. Já jogamos muitas vezes. E o entrosamento está muito bom. Ele está numa função mais centralizado. Eu estou no lado esquerdo”. E enfatizou os fatores que mudam na parte ofensiva: “Jogar com 2 atacantes é diferente. Preenche menos espaço defensivo. A responsabilidade é maior para a segunda linha. Mas temos liberdade total para atacar e defender”.

O Internacional estreia na temporada 2020 nesta quinta-feira (23), diante do Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi. Direto de Caxias do Sul, você acompanha as emoções na Rádio Grenal, através do 95,9 FM, site oficial e aplicativo móvel.

