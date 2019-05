Paula Fernandes e sua versão “Juntos e Shallow now” faz Lady Gaga subir nas paradas musicais

Por Anna Dalbem*

Paula Fernandes conseguiu levar uma música para o top 10 do Brasil durante esta semana. Porém, não foi a sua versão, e sim a faixa original de Lady Gaga e Bradley Cooper, que compõe a trilha sonora do filme “Nasce uma Estrela“. Após a repercussão do refrão “juntos e shallow now“, a versão original voltou a subir nas paradas, enquanto o lançamento de Paula não emplacou nem no top 50.

No domingo passado (19), a versão de Paula Fernandes com participação de Luan Santana foi lançada e causou um alvoroço nas redes sociais pelo refrão um tanto estranho. Um levantamento do YouTube entre os dias 18 e 24 de março mostrou que o assunto mais buscado da semana, incluindo temas de cultura, esporte e política, foi “Shallow“. Mas nas paradas de plataformas streaming, pelo menos na primeira semana, a faixa de Paula e Luan não foi tão executada. Na estreia ela foi a 14ª música mais tocada do Brasil no Spotify, mas seguiu caindo. Já nesta quinta-feira (24), estava em 70º posição.

Antes da repercussão de Paula Fernandes, a “Shallow” original estava oscilando entre a 20º e a 30º posição. Quando o refrão em português foi divulgado, no dia 15 de maio, ela já começou a subir de novo e voltou ao top 10.

Nesta segunda-feira (20), “Shallow” chegou de novo ao 2º lugar. Na quinta, já estava na 6ª posição.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: