Paulo Miranda é improvisado na lateral-direita em treino do Grêmio

*Valéria Possamai

Com apenas um jogador de ofício para a lateral-direita, o técnico Renato Portaluppi começa a pensar em alternativas para ter uma peça na posição. No trabalho desta quinta-feira, o zagueiro Paulo Miranda foi utilizado na função.

Sem Leonardo Gomes para o restante da temporada, por conta de uma lesão no joelho, e Léo Moura, que ainda se recupera de distensão de grau 2 na coxa direita, Rafael Galhardo é o único jogador disponível para a posição. Assim, Paulo Miranda, zagueiro do elenco, aparece como opção por já ter feito a função.

Em 2012, quando defendia as cores do São Paulo, o defensor atuou entre 2012 e 2013 como lateral-direito titular no time de Ney Franco. Foram 14 partidas na disputada do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana, quando se sagrou campeão, contra o Tigre.

Os problemas de Renato ainda seguem no setor de defesa. Pedro Geromel segue de fora dos treinos com bola. O defensor sentiu um problema muscular na coxa direita na partida deste último domingo, contra o Cruzeiro, na Arena Independência. O defensor precisou ser substituído e deixou o campo precisando de auxílio para se locomover. O tempo de recuperação é indeterminado.

A principal preocupação está ligada quanto à disputa da Copa Libertadores. No próximo mês, o time tem o mata-mata, pela semifinal, contra o Flamengo. Até lá, o time segue tem compromissos pelo Campeonato Brasileiro.

Enquanto a disputa continental não chega, o time segue a preparação para encarar o Goiás e na lista de desfalques ainda se encontra Maicon. O volante, ausência nos últimos dois jogos, se recupera de dores na panturrilha. Enquanto o time realiza um treino coletivo nesta tarde, o também capitão da equipe segui realizando corridas, ao lado de Felipe Vizeu, que também se tornou novidade nas atividades do tricolor.

Vizeu, que precisou passar por artroscopia no joelho esquerdo há quase dois meses, está fazendo trabalhos físicos. O centroavante ainda não tem previsão de retorno aos jogos oficiais.

Na preparação para enfrentar o Goiás, próximo adversário, o técnico Renato Portaluppi comandou um trabalho tático com os jogadores divididos em quatro times. A programação de treinamentos segue até sábado, véspera do duelo, na Arena.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

