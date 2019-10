Inspirada na carreira vitoriosa de um dos maiores jogadores da história do Inter, a peça teatral “Um Certo Capitão Fernandão” completa um ano de apresentações e, em comemoração, terá sessões especiais nos dias 24, 25 e 26 deste mês, no Teatro do Centro Histórico Cultural da Santa Casa, em Porto Alegre. Os ingressos já podem ser adquiridos em www.internacional.com.br.