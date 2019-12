View this post on Instagram

Chegou o momento de buscar outros objetivos,bater outras metas,escrever outra história… Nunca imaginei que o famoso chimarrão tivesse um gosto tão doce. Nos últimos três anos, vivi alguns dos momentos mais intensos e marcantes da minha vida. Recebi o carinho de um povo que tem orgulho de suas origens e de suas conquistas. Pude vestir uma camisa que se confunde com a história do futebol brasileiro. Foram mais de 100 jogos de muita dedicação. De muita emoção. Mas, principalmente, de muito orgulho por colocar meu nome na história. Os títulos falam por sí…Muito obrigado ao povo gaúcho. Muito obrigado aos meus companheiros e membros da comissão técnica. Muito obrigado GRÊMIO. Nunca vou esquecer os dias que passei por essas bandas. Nos encontramos pelos caminhos da bola. Meu respeito e gratidão eternos. A busca por mais títulos irá continuar pelos gramados… Até mais…🙌🏾✨🇧🇼✨🏆✨⚽️