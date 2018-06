Pensador Leandro Karnal realiza palestra no CORIG

O historiador e filósofo Leandro Karnal retorna à Porto Alegre para realizar a palestra “Conhecer para Transformar” na abertura do 22º Congresso Odontológico Rio-Grandense (CORIG), agendado para o dia 28 de junho. Autor de alguns dos livros mais vendidos no Brasil, o gaúcho fará uma reflexão sobre Kratos Klio, também conhecido como o poder do conhecimento.

Promovido pela Associação Brasileira de Odontologia do RS (ABORS), com apoio do Conselho Regional de Odontologia (CRO/RS), o CORIG é um dos maiores eventos odontológicos do Brasil, e neste ano pretende inovar em seu formato.

“Acreditamos no poder do conhecimento, por isso nos empenhamos em trazer para o CORIG um grande nome no cenário naciona, a fim de proporcionar novas visões, tanto científicas, quanto históricas e filosóficas ao público. Será um encontro de saberes, em prol dos profissionais”, afirma o presidente do CRO/RS, Nelson Freitas Eguia.

A palestra é gratuita e exclusiva para profissionais de saúde bucal escritos no evento e cadastrados na Associação Brasileira de Odontologia.

