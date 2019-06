Pet gripado? Saiba como reconhecer os sintomas de gripe no seu cão

Com a chegada do inverno e as constantes trocas de temperatura, fala-se muito sobre a proliferação de doenças respiratórias, especialmente a gripe. Porém, não somente os humanos tem esse tipo de doença, os cães também podem apresentá-la. Chamada de Tosse dos Canis – também conhecida como gripe canina –, é uma síndrome respiratória complexa transmitida por vírus ou bactérias que pode afetar animais de todas as raças e idades.

Os sintomas mais comuns são tosse seca, secreção, falta de apetite e febre. Em casos mais graves, o pet pode também apresentar coriza e secreção nos olhos. Ao notar qualquer um desses sintomas, um veterinário deve ser consultado. O diagnóstico pode ser feito por exames laboratoriais, que vão desde hemogramas de rotina até provas bioquímicas, ou mediante avaliação clínica.

O médico veterinário Andrei Nascimento diz que a doença pode ser transmitida aos animais sadios tanto pelo contato com um pet doente, como pelo ar e compartilhamento de vasilhas e brinquedos contaminados. Por isso, a vacinação é a medida mais efetiva de prevenção. “A aplicação da vacina deve ser feita anualmente. A medida protege não somente contra o desenvolvimento da doença grave, como também reduz a eliminação dos agentes transmissores no ambiente – o que é essencial para quem tem mais de um pet”, afirma.

Além da vacina anual, alguns outros cuidados podem ser adotados para manter o seu cachorro longe dessa doença. Abaixo seguem alguns deles:

– Evite passeios com o cão em horários mais frios;

– Caso o cachorro fique na área externa da casa, providencie um abrigo que o proteja do vento, principalmente durante a noite;

– Evite choques térmicos, como exposição do animal a temperaturas baixas após um banho quente, por exemplo;

– Ao viajar com o seu cão ou sem ele (deixando-o hospedado em um hotel) procure, antes, o médico veterinário de sua confiança para que ele possa orientá-lo corretamente sobre a melhor prevenção para cada uma das situações.

