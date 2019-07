Petrobras reduzirá GLP industrial e comercial a partir de quarta-feira

O preço médio do GLP industrial e comercial reduzirá, segundo informou a Petrobras. O valor do gás de cozinha vendido nas refinarias em embalagens acima de 13 kg, diminuirá em 9,8% a partir desta quarta-feira (23). Este é o primeiro ajuste no preço do insumo desde 25 de abril, quando houve uma alta de 6%.

O cálculo tem como base o preço de paridade de importação, formado pelas cotações internacionais desses produtos mais os custos que importadores teriam, como transporte e taxas portuárias, por exemplo.

