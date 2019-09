A Polícia Federal prendeu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, um passageiro de 35 anos natural da Guiné-Bissau tentando embarcar para a África do Sul com droga escondida. O flagrante ocorreu na tarde de segunda-feira (9). Foram encontrados quase 15 Kg de cocaína, compactada na forma de tijolos, dentro de embalagens de lençóis.

