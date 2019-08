PF entrega ao Supremo cópia de investigação sobre hackers

Foi entregue nesta segunda-feira (5), pela Polícia Federal, a cópia do inquérito que apura a invasão de celulares de autoridades. A entrega foi feita para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que determinou, na última quinta-feira (1º), a cópia das mensagens divulgadas pelo site The Intercept Brasil.

Na última sexta-feira (2), o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, ordenou que a PF enviasse o material ao Supremo. Apesar da decisão de Moraes, o inquérito segue em primeira instância, ou seja, continuará sendo investigado por Ricardo Leite e com atuação da PF e do Ministério Público Federal.

A Operação Spoofing, que está investigando as invasões nos celulares de autoridades, prendeu temporariamente quatro pessoas envolvidas nos crimes, no último dia 23. Apesar de temporária, ainda não há previsão para o término das prisões.

