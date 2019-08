Piá inova e lança bebida probiótica a base de Kefir

Reconhecida pelo setor supermercadista como uma empresa com inovação em seu DNA, a Piá surpreende mais uma vez e é uma das pioneiras ao lançar no mercado brasileiro o produto Kefir, uma bebida probiótica desenvolvida com microflora dos grãos de kefir.

Inicialmente, a linha será produzida em embalagens de 750g e nos sabores Natural e no exótico Baunilha Cítrica, ambos adoçados com demerara, açúcar a base de cana, minimamente processado.

De acordo com o gerente de Marketing da Cooperativa, Tiago Haugg, os novos produtos são a grande aposta da marca para 2019. “Os grãos de kefir são colônias de levedura que fermentam o leite, gerando uma bebida com muitos benefícios para a saúde, como, por exemplo, o fortalecimento do sistema imunológico”, explicou.

Haugg destacou, ainda, que muitas pessoas já preparavam receitas com kefir em casa, tanto por apreciarem o sabor, quanto pelas vantagens que oferece. “A Piá apresenta o produto pronto, o que é uma conveniência para o consumidor e uma novidade para o mercado”, afirma ele, que completa: “São produtos com saudabilidade e qualidade sensorial fantástica”.

Alinhado a este lançamento e as tendências de consumo mundiais, a Piá reformula sua tradicional linha de iogurtes funcionais Essence, que passa a ter 25% menos açúcar e ganha os sabores Jabuticaba e Baunilha com flocos de chocolate, além de novas embalagens.

Outra novidade da marca para 2019 é a criação da “Pomares”, linha Premium de geleias. Produzidas com frutas selecionadas, será disponibilizada em potes de vidro com 270g e nos sabores Laranja com Raspas, Amora, Morango e Figo, sendo esta última feita com figos verdes. “Também haverá uma embalagem especial para presente”, revelou Haugg.

A linha de doces cremosos também ganha ampliação, com a adição dos sabores Abacaxi com Gengibre e Maçã com Canela aos já conhecidos Uva, Figo, Morango com Pimenta, Goiaba e Bergamota. Além das embalagens de 400g, a Cooperativa criou as de 250g, pensadas para os consumidores que moram sozinhos ou que possuem um consumo menos frequente do produto.

De acordo com o presidente da Piá, Jeferson Smaniotto, as mudanças visam uma maior oferta de produtos a um público cada vez mais exigente, que está em busca de sabores exclusivos e diferentes, bem como de porções que se adaptem a sua rotina.

“Acreditamos que, a partir dos lançamentos e das modificações implantadas, vamos ter um incremento no faturamento da unidade de processamento de frutas”, avalia o executivo, que finaliza: “Estamos apresentando uma sequência de lançamentos ousados e inovadores. Para que acontecesse, houve muita pesquisa, investimento e trabalho focado em dedicação. Nossa meta, com tudo isso, é conquistar cada vez mais o mercado, consolidando e fortalecendo a marca no Sul do Brasil”.

