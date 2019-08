Pianista Luli Cabeda homenageia grandes compositores no Sarau Poetas da MPB

A pianista Luli Cabeda será atração do Sarau dos Poetas da MPB, nesta quinta-feira (15), no Café Cantante. O evento conta com entrada franca e começa a partir das 19h30. O local fica na Rua Fernandes Vieira, número 615, no bairro Bom Fim.

Formada em Música pelo IPA, Luli Cabeda é professora de piano e educadora musical. Entre os compositores e poetas homenageados, seu repertório inclui grandes nomes, como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Noel Rosa, Chico Buarque e Caetano Veloso. Durante o evento, o público pode participar recitando poemas e letras de poetas e cantores preferidos.

Na gastronomia, o destaque fica por conta dos Antepastos Apetita, de Loíze Aurélio. Serão servidos os seguintes sabores: humus, caponata de berinjela e redução de laranja com maracujá e pimenta (todos artesanais, sem conservantes e com insumos naturais). Reservas estão disponíveis no evento do Facebook Sarau Poetas da MPB.

