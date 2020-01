Resultado foi impactado pela guerra comercial com os EUA

A economia da China cresceu em 2019 no ritmo mais baixo desde 1990, em meio aos impactos da guerra comercial com os Estados Unidos. Apesar da desaceleração, o PIB (Produto Interno Bruto) chinês teve um aumento de 6,1% no ano passado, após avanço de 6,8% em 2018, segundo dados da Agência Nacional de Estatísticas.