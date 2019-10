Pizzaria temática Hector inaugura em Gramado

A nova atração turística e gastronômica de Gramado inaugura oficialmente nesta segunda-feira (21), das 18h às 24h. Antes, a pizzaria temática Hector será apresentada para a imprensa de Gramado e região nesta sexta-feira (18).

O empreendimento promete encantar o público, revelando a magia da pizza. A proposta é reproduzir uma escola de magia com personagens variados. O principal é o dragão Hector que do alto de seus 12 anos, perdeu a condição de cuspir fogo e conta com a companhia da coruja Dora, que dá aulas de feitiço com varinha, do búfalo Stan, que ensina a fazer poções mágicas e do puma Rony, que estuda as criaturas mágicas. As criaturas mágicas auxiliam o personagem Hector na criação dos “discos de sabores” que são assados magicamente.

A Hector está localizada estrategicamente às margens do lago Joaquina Rita Bier – palco do espetáculo Illumination do Natal Luz de Gramado – na Av. Borges de Medeiros 1791, em uma área de 700 metros quadrados.

Trata-se de um projeto dos empresários gramadenses Eduardo Kny, diretor da MK Brands, responsável pela criação e Valdemir Ecker, dono de casas como Divino, O Pasta e Bouquet Garni. O projeto arquitetônico é da Thematic Gramado, braço da Themed Studios de Orlando (EUA) e irá criar 50 novos empregos diretos, além de projetar atender 120 mil pessoas por ano.