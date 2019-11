Planet Roots e Congah fazem show nesta quinta-feira no Royal Black Pub

Sol, calor, mar e praia. O verão se avizinha e, se têm um som que combine com a estação mais esperada do ano, é o Reggae. Pensando nisto, o Royal Black Pub da Dado Bier Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80 – Passo d’Areia, Porto Alegre – RS) recebe as bandas Planet Roots e Congah, para uma apresentação nesta quinta-feira(21), recheada de muito reggae para o público entrar no clima.

Na apresentação, cada banda tocará as suas músicas autorais e também, clássicos do reggae music. Evento imperdível!

Serviço:

O que: Show Planet Roots + Congah

Onde: Royal Black Pub – Dado Bier Bourbon Country – Av. Túlio de Rose, 80 – Passo d’Areia, Porto Alegre – RS

Quando: Quinta-feira (21 de Novembro)

Horário: A partir das 20:00

Ingresso: Antecipados R$ 10,00 – Na hora: R$: 20,00