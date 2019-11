Plano de Turismo para Porto Alegre é apresentado em reunião do COMTUR no Convention Bureau

O Conselho Municipal de Turismo de Porto Alegre (COMTUR) realizou nesta terça-feira (12/11), na sede do POACVB (Porto Alegre & Região Metropolitana Convention & Visitors Bureau) sua reunião mensal sob a presidência do Secretário Eduardo Cidade, do Desenvolvimento Econômico.

Durante o encontro, o vice-presidente do POACVB, Alejandro Irazabal, fez uma breve apresentação sobre o trabalho da entidade, reforçando junto ao secretário a reivindicação do POACVB, já manifestada em reuniões anteriores, sobre a necessidade de redução do ISS para a captação de mais eventos para a cidade.

Entre outros assuntos, teve destaque o Plano de Turismo de Porto Alegre, apresentado pela técnica do SMDE, Luciana Thomé, com foco no desenvolvimento do turismo da cidade até 2026. O documento tem nove áreas de interesse turístico, destacando os segmentos de turismo que serão tratados como prioritários.

Estavam também presentes a representante do POACVB no COMTUR, empresária Lourdes Fellini e o diretor de Turismo, Leandro Balardin.