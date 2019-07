Plano para concessões e PPPs está em andamento, Governo gaúcho deve terminar lista até o final do mês

A maior aposta do governador Eduardo Leite para driblar a crise financeira do Rio Grande do Sul é a realização de parcerias público-privadas (PPPs). Em meio a isso, uma lista de projetos deve ser definida e enviada pelo Piratini até o final do mês.

O estudo da carteira de negócios está sendo elaborado pela consultoria KPMG, que apresenta sugestões de parcerias e propostas ao governo. Em maio, foi realizada uma reunião entre os técnicos da empresa e os integrantes do governo, que listaram a possibilidade de execução das propostas de Leite. Desde então, vem sendo preparado um plano amplo de PPPs e concessões, em diferentes setores.

