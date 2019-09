Planos de saúde no Brasil têm o menor número de clientes desde março de 2012

As operadoras de planos de saúde perderam 133 mil clientes entre julho de 2018 e julho de 2019. Com essa queda, as empresas somaram 47 milhões de clientes em todo o País ao fim do primeiro semestre do ano, atingindo o menor nível de usuários desde março de 2012. As informações são do portal UOL.

Os dados fazem parte da Nota de Acompanhamento de Beneficiários, divulgada nesta semana pelo IESS (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar).

Embora o número total de clientes tenha caído, houve aumento de 2,2% na quantidade de vínculos com pessoas de 59 anos ou mais, o que equivale a 147,3 mil novos contratos. “O setor está patinando, mas não há uma indicação de que devemos iniciar um período de retração no total de beneficiários como aconteceu a partir de dezembro de 2014”, disse o superintendente executivo do IESS, José Cechin. “A saúde suplementar, assim como a economia de forma geral, vem ensaiando um processo de recuperação que está demorando mais para engatar do que os analistas de mercado previam. No momento, há mais indícios de que essa ligeira variação negativa seja um soluço do que uma inversão de expectativas”, declarou Cechin.

Plano empresarial e mudança sem carência

A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) divulgou que pessoas detentoras de planos empresariais podem, a partir de agora, trocar de convênio sem carência. A opção fará parte do “Plano de Portabilidade” da agência, divulgado no início de junho.

Segundo a agência, a medida vale também para beneficiários que forem demitidos ou se aposentarem. Nestes casos, não será necessário cumprir novas carências. No site oficial da ANS, há um passo a passo para os interessados. “Para realizar a portabilidade de carências, o beneficiário deve consultar os planos compatíveis com o atual. As novas regras permitem aumentar a cobertura do plano, mas mantêm a exigência de compatibilidade de preço na maior parte dos casos. É possível consultar os planos compatíveis por meio do Guia ANS de Planos de Saúde, ferramenta disponível na página da Agência”.

Para realizar a portabilidade, é necessário estar há pelo menos dois anos no plano de origem. Com isso, é possível solicitar a primeira mudança. Após um ano, o beneficiário pode realizar novas alterações de convênios.

Consultas psiquiátricas pelos planos de saúde sobem 20% em dois anos

Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar mostram que o número de procedimentos registrados pelos convênios médicos voltados à saúde mental têm crescido em ritmo muito superior à média dos demais tratamentos.

Enquanto as consultas médicas como um todo cresceram apenas 0,5% entre 2016 e 2018, o número de atendimentos com psiquiatras saltou 19,5% no mesmo período. Alta ainda maior foi observada nas sessões de psicoterapia, que aumentaram 35,6%.

As internações psiquiátricas, indicadas geralmente para pacientes com quadros mais graves, também aumentaram. No ano passado, foram 196,3 mil atendimentos do tipo ante 157,4 mil em 2016, alta de 24,7%. No mesmo período, as internações gerais feitas por planos cresceu apenas 3,8%.

Deixe seu comentário: