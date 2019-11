O Dmae informou que nesta quarta-feira pode faltar água para as comunidades das ilhas das Flores, dos Marinheiros e do Pavão, no delta do Guaíba, Região Metropolitana de Porto Alegre. O motivo é o desligamento programado de energia em uma estação de bombeamento na região, das 13h30min às 18h. Em caso de mau tempo, o serviço poderá ser reagendado pelo Departamento.