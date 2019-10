Polícia apreende 30 quilos de maconha no litoral gaúcho

Agentes do Denarc (Departamento Estadual de Investigação do Narcotráfico) apreenderam, na madrugada desta sexta-feira (18), 30 quilos de maconha, uma porção de cocaína, um revólver calibre 38, munições e R$ 2.500 em Cidreira, no Litoral Norte gaúcho.

Dois homens foram presos em flagrante. Segundo o delegado Carlos Wendt, a operação policial resultou de uma investigação que durou aproximadamente quatro meses e apurava a participação de uma organização criminosa na distribuição de drogas na Região Metropolitana de Porto Alegre e no litoral.

“As prisões foram realizadas no município de Cidreira. Um dos indivíduos estava foragido de Santa Catarina por envolvimento com o tráfico e organização criminosa”, ressaltou o delegado. A ação contou com o apoio da Brigada Militar.