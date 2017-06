A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de São José do Norte, deflagrou, na manhã desta quarta-feira (21), a Operação Thanatus. A ação teve por objetivo combater crimes de homicídio e tráfico de drogas em São José do Norte, no Sul do Estado. Três pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido.

Aproximadamente 60 policiais civis com o apoio de 30 policiais militares e da Divisão de Apoio Aéreo cumpriram 16 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva. Crack, maconha, balança de precisão, máscaras utilizadas nos crimes, dinheiro e eletroeletrônicos foram apreendidos.

