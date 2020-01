Verão Polícia Civil prende dupla por tráfico de drogas em Imbé

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Foram apreendidos mais de quatro quilos de maconha e diversas pedras de crack prontas para a venda Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil, por meio do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), prendeu na quinta-feira (09) dois indivíduos em flagrante por tráfico de drogas, em Albatroz, em Imbé, no Litoral Norte gaúcho.

Um dos homens retirava a droga, enterrada em um terreno baldio, e entregava para outro que a vendia. Foram apreendidos mais de quatro quilos de maconha e diversas pedras de crack prontas para a venda.

A ação faz parte do trabalho desenvolvido, no período da Operação RS Verão Total, visando à intensificação do combate ao tráfico de drogas no Litoral Norte do Estado.

