Policia Federal já tem dados para prender hacker criminoso

Falta muito pouco para a Polícia Federal prender o hacker criminoso que roubou dados sigilosos dos celulares de magistrados e procuradores, com ênfase para Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Já foi identificado. Envolvido diretamente na trama criminosa, Glenn Greenwald poderá ser deportado caso se confirme a sua estreita aliança com os bandidos que integram a organização criminosa.

Balanço do semestre

O governador Eduardo Leite analisa hoje com secretários e demais integrantes do primeiro escalão dirigentes dos partidos da base, os resultados do primeiro semestre e as projeções para os próximos meses. Será no Palácio Piratini a partir das 9 horas, até as 13 horas.

Justiça Eleitoral condena Beth Colombo

A juíza Annie Kier Herynkopf, da 134ª Zona Eleitoral, tornou a ex-candidata à prefeitura de Canoas Beth Colombo do PRB inelegível por oito anos (a contar de 2016) por abuso de poder econômico e uso de caixa 2. Também foram condenados seu candidato a vice Mario Luis Cardoso e o tesoureiro Guilherme Ortiz. O processo teve origem no flagrante da descoberta de R$ 500 mil sem origem comprovada,no comitê eleitoral da então candidata. O processo tem a ver ainda com a eleição municipal de 2016, e ainda cabe recurso.

Segurança Jurídica?

Um novo desdobramento do caso,no qual a empresa alemã Fraport vem sendo compelida a arcar com as despesas não previstas no contrato de concessão, para remoção e reassentamento dos invasores da área onde será construída a ampliação da pista do aeroporto Salgado Filho: ontem, a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Estado divulgou um parecer jurídico indicando que o contrato de concessão “não impõe o dever de reassentar as famílias atingidas pelas obras de extensão da pista, mas tão só o dever de desocupar a respectiva área”.

Manifesto dos Advogados do Brasil tem 1.002 assinaturas

“O manifesto subscrito por 1.000 advogados brasileiros, em razão dos ataques injustificados lançados contra as autoridades envolvidas na operação Lava-Jato, em especial ao ministro da Justiça, Dr. Sérgio Fernando Moro, e Procurador da República, Dr. Deltan Dallagnol, e, considerando a nota emitida pelo Conselho Federal da OAB, em 10 de junho de 2019, que sugeriu o afastamento das autoridades de suas respectivas funções em decorrência da divulgação de mensagens obtidas criminosamente pelo periódico The Intercept Brasil, os advogados subscritores deste Manifesto repudiam categoricamente a referida nota do Conselho Federal da OAB, bem como expressam o completo apoio à operação Lava-Jato e seus atores, reconhecendo os grandes serviços prestados ao País por todos os magistrados, procuradores e policiais, representados neste ato pelas figuras do ministro da Justiça Sérgio Moro e Procurador da República Deltan Dallagnol.”

