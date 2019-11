Polícia prende criminosos que arrombaram uma agência bancária em Canoas

A Polícia Civil, com o apoio da Brigada Militar, frustrou, na madrugada desta quinta-feira (14), uma tentativa de furto a uma agência bancária no bairro Mathias Velho, em Canoas. Dois homens foram presos em flagrante.

Com eles, foram apreendidos equipamentos utilizados para quebrar paredes e arrombar o cofre. Segundo o delegado Pablo Rocha, a ação policial iniciou após o recebimento de informações sobre barulhos nos fundos da agência bancária e também de um rádio supostamente na frequência da Brigada Militar.

“Uma equipe de policiais civis da DPCA de Canoas que estava perto do local foi averiguar o que ocorria. Chegando aos fundos da agência, os policiais perceberam a presença dos indivíduos, optando por não efetuar a imediata abordagem, solicitando apoio e reforço de efetivo. Com a chegada do apoio da Brigada Militar, foi efetuada a abordagem e prisão de dois indivíduos, que já haviam entrado no prédio e estavam próximos de acessar a área mais sensível do banco, já com início do arrombamento da segunda parede interna, o que já daria acesso aos cofres”, explicou o delegado.