Polícia Policiais apreendem motocicleta que trafegava a mais de 200 quilômetros por hora na Freeway e tinha um dispositivo para escapar de radares

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2019

Motociclista disse aos policiais que estava com pressa para chegar em casa Foto: PRF/Divulgação Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na madrugada deste sábado (28), na Freeway, em Gravataí, uma motocicleta que trafegava a mais de 200 quilômetros por hora e possuía um dispositivo para não ser flagrada por radares.

Durante policiamento na rodovia, os agentes foram ultrapassados pela motocicleta, no sentido litoral-Capital. Eles passaram a realizar o acompanhamento tático do veículo, que acabou sendo abordado por causa de um acidente na rodovia que obrigou o motociclista a reduzir a velocidade.

O condutor, de 20 anos, foi multado. Ele disse aos policiais que estava com pressa para chegar em casa. Ao efetuarem a vistoria na motocicleta, os agentes constataram que ela possuía um dispositivo com dobradiça articulada que serve para escapar dos radares, pois faz com que a placa se movimente para cima e para baixo.

