Pôneis garantem a diversão das crianças no Parque Harmonia

Para garantir a diversão da garotada na semana farroupilha em Porto Alegre, a jovem Kimbrely Maitê Pedroso Santos e seu pai Adão Morais Santos levam pôneis para o Parque Harmonia. As crianças que estiverem passeando pelo local, podem dar uma volta de pônei por R$ 5,00. Santos leva os animais há mais de 10 anos. A filha e o pai estão no parque com dois pôneis desde o dia 05 de setembro e vão embora no dia 22 do mesmo mês. Segundo Kimbrely, cada animal dá mais de 100 voltas por dia, pelo parque.

E está muito enganado quem pensa que só tem gaúcho no Harmonia. O venezuelano, que atualmente mora no Chile, José Alberto Pacheco Hernandez, estava passeando com a sua família pelo local. A sua neta Avril Antonella Sachez Pacheco, aproveitou o passeio para dar uma voltinha de pônei. Essa é a primeira vez de Hernandez em Porto Alegre, que veio visitar o seu irmão que mora há cinco na cidade. O venezuelano comentou que está adorando a semana farroupilha e a tradição gaúcha. “É muito bom conhecer e aprender a cultura local. Estou muito maravilhado com a cordialidade das pessoas daqui de Porto Alegre. São muito calorosos e o churrasco é fabuloso”, completou.

