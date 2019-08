Porto Alegre deve voltar a ter relógios de rua até o final do ano

Porto Alegre deve receber a instalação de relógios de rua até o final do ano. Nesta segunda-feira (19), o Diário Oficial da cidade divulgou o resultado das empresas que estão concorrendo para colocar em prática o projeto. Na sexta-feira (23), os envelopes que contém as propostas financeiras para o edital dos relógios serão abertos, às 10h, na rua Siqueira Campos, 1.300, sala 301, 3° andar.

O que determinará a empresa vencedora, vai ser a pontuação somada da proposta financeira. A partir do momento em que houver uma ganhadora, um protótipo deve ser colocado em até 45 dias. No total, serão inseridos 168 relógios de rua pela capital gaúcha. Os novos objetos vão substituir os 60 relógios desativados em 2015. Além das horas apresentadas, eles vão contar com câmeras de segurança ligadas ao monitoramento integrado da cidade, indicação da temperatura, veiculação de informações de interesse público, índice de radiação ultravioleta e também Wi-Fi.

Veja a colocação das empresas conforme a fórmula de cálculo que está presente no item A do Anexo VI do Edital: – Brasil Outdoor Ltda: 100 pontos; – JC Decaux do Brasil Ltda: 100 pontos; – Consórcio Inovapoa: 99,81 pontos; – Consórcio All Space: 99,81 pontos.

