Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2019

Porto Alegre fechou outubro com 122 novos empregos criados. No total, as empresas instaladas na cidade geraram 18.446 novos postos de trabalho, mas eliminaram 18.324. O saldo, embora modesto, aponta para a consolidação de uma retomada: é a segunda vez consecutiva que a Capital encerra o mês de outubro com aumento na oferta de empregos. Antes, entre 2014 e 2017, o saldo do mês vinha sendo sempre negativo.

Desta vez, os segmentos que mais criaram postos de trabalho foram o Comércio, com 220 novas vagas, e a Agropecuária, com 47. Já a Indústria da Transformação e a Construção Civil lideraram o ranking de demissões, com 105 e 47 vagas fechadas, respectivamente.

Para novembro, no entanto, a perspectiva é de um aumento mais expressivo na criação de empregos em Porto Alegre. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Cidade, a tendência histórica aponta para a criação de algo entre 900 e 1.200 postos de trabalho. “Com a proximidade das festas de final de ano, grande parte dessas vagas deverá se concentrar no comércio varejista e, em segundo lugar, no setor de serviços”, aponta Cidade.

