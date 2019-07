Porto Alegre recebe a II Jornada de Direito Animal

Entre os dias 19 a 23 de agosto, acontece a II Jornada de Direito Animal, em Porto Alegre. Além de palestras, o evento também oferece apresentação de pesquisas em Grupos de Trabalho e um minicurso de “Introdução ao Direito Animal”. As inscrições para as palestras e os GTs são gratuitas e já podem ser feitas pelo site bit.ly/jornada-animal. O investimento para participar do minicurso é R$ 50. As atividades acontecerão no Auditório da Faculdade Estácio (Rua Mal. Floriano Peixoto, 626 – Centro Histórico), que é apoiadora da iniciativa.

Com a temática “Desafiando Paradigmas”, a edição tem o objetivo de analisar os desafios deste ramo do Direito de forma interdisciplinar, com auxílio de diversas áreas do conhecimento, como Biologia, Psicologia e Pedagogia. O evento também será marcado pelo lançamento do livro “Estudos Criminais de Direito Animal”, oriundo da Comissão de Estudos em Direito Animal do Canal Ciências Criminais, no dia 21 de agosto. Confira abaixo a programação completa.

