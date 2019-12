Porto Alegre Porto Alegre recebe doação de imóvel do governo do Estado

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

Ato de sanção do projeto reuniu o prefeito e o governador na manhã desta sexta-feira Foto: Joel Vargas/PMPA Ato de sanção do projeto reuniu o prefeito e o governador na manhã desta sexta-feira. (Foto: Joel Vargas/ PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

Durante reunião com o prefeito Nelson Marchezan Júnior, na manhã desta sexta-feira (27), no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite sancionou o Projeto de Lei 0512/2019, aprovado por unanimidade no Legislativo (53X0), que autoriza o Poder Executivo a doar, com encargos, imóvel de propriedade da SUPRG (Superintendência do Porto de Rio Grande), ao município.

A área tem uma fração de 100.993,62 m² a ser destacada de uma gleba de terra não urbanizada, com área superficial de 25 hectares e 1,755 mil metros quadrados, na Zona Norte. O terreno está avaliado em R$ 16,47 milhões e vai integrar o Programa de Revitalização da Orla do Guaíba.

Na contrapartida do Município, que está avaliada em R$ 12,75 milhões, consta a realocação das famílias em ocupação irregular na área denominada Vila Deprec, mediante cadastramento socioeconômico, realocação e/ou indenização dos ocupantes, em até 12 meses.

Também a recuperação ambiental, mediante diagnóstico, caracterização, avaliação e recuperação do passivo ambiental por conta de eventual contaminação do solo, estabelecendo plano de ação e respectivo cronograma.

Ainda a modernização e automação de duas balanças rodoviárias do Porto de Porto Alegre, com fornecimento de equipamentos e software, cuja contratação deve ser providenciada pelo donatário, prevendo entrega e respectiva instalação, também em até 12 meses.

“Tenho certeza que este imóvel irá beneficiar a população de Porto Alegre”, observou o governador Leite. O prefeito Marchezan destacou que o imóvel é muito bem vindo. “Irá oportunizar mais um presente para a cidade , algo que em breve anunciaremos, e será um novo ponto de turismo do município”, salientou. O Executivo está negociando a troca desta área, por outra na Zona Sul, às margens do Rio Guaíba.

