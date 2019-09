Porto Alegre recebe segunda edição do SugarCake Show

O maior evento de confeitaria do Rio Grande do Sul está de volta: nos dias 9 e 10 de novembro, Porto Alegre será sede da segunda edição do SugarCake Show, encontro que reúne os mais consagrados confeiteiros do país. Neste ano, os 20 profissionais que já confirmaram presença se apresentarão no auditório master da UniRitter, unidade Zona Sul, onde demonstrarão ao público, por meio de aulas show, as mais modernas técnicas da confeitaria nacional.

De acordo com Adriana Kauer, uma das organizadoras do encontro, o SugarCake Show já está se tornando referência no Estado. “Depois de Porto Alegre, no ano passado, estivemos em junho deste ano em Santa Maria e conseguimos reunir um número bastante expressivo de participantes. Agora, retornamos à Capital para fazer uma edição ainda mais elaborada”.

Para os dois dias de imersão no mundo da confeitaria, o público adquire um passaporte que dá direito a participar de todas as aulas show, como bolos tendência, chocolateria, doces finos e modelagem em pasta para cupcakes e doces, entre outros. E a organização está dando desconto para quem adquirir os ingressos até o dia 30 deste mês: na plateia, o valor do primeiro lote é de R$ 175,00. Já para quem deseja assistir na área VIP, o custo é de R$ 300,00.

“Estarão em Porto Alegre nomes como Lucas Corazza, Danny Novo, Cassio Cevallos e Ricardo Daudt, que são alguns dos maiores expoentes nacionais em confeitaria. Os dois dias de aulas servirão para o currículo de qualquer confeiteiro, seja ele amador ou profissional”, revela Adriana.

Informações e inscrições no www.sugarcake.com.br

Deixe seu comentário: