Porto prepara oferta oficial por Luan, do Grêmio

*Valéria Possamai

Luan voltou a ser pauta no mercado de transferências. O atacante do Grêmio está no radar do Porto, de Portugal, que deve formalizar uma proposta oficial em torno de R$ 9 milhões de euros pelo camisa 7. O jogador tem contrato com o tricolor até 2020. A informação é da Rádio Grenal.

Conforme apurou a Rádio Grenal, o clube português está em contato com o empresário do atleta e uma proposta deve ser formalizada para os dirigentes gremistas. Contudo, a direção do Porto vivem um incômodo nas contas, por alguns problemas com Fair Play Financeiro, o que barra os dirigentes a elevarem as cifras na negociação.

Eleito o melhor da América em 2017, Luan não tem repetido as boas atuações nas temporadas seguinte e perdeu parte de seu protagonismo no tricolor gaúcho.

No final do ano passado, o jogador sofreu durante algumas partidas por conta de uma fascite plantar e ficou afastado para tratamento nas últimas rodadas de 2018.

Já em 2019, chegou a passar um tempo afastado do time para recuperar a força física muscular. Neste momento, segue de fora do time, está se recuperando de um estiramento muscular. O atacante não atua desde 11 de maio, quando esteve pela última vez em campo, contra o Corinthians, no empate em 0 a 0, na Arena Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

