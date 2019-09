Portugal dá incentivos para atrair estrangeiros e fomentar a economia

Nos últimos anos, Portugal virou um destino preferencial para quem quer trabalhar ou estudar fora. O Itamaraty estima que pouco mais de 111 mil brasileiros vivam hoje em Portugal, sendo 65,7 mil em Lisboa e 31,3 mil no Porto. Só entre 2017 e 2018, o número de imigrantes que cruzou o oceano cresceu 23%, com muita gente atraída pela facilidade de trocar de país, mas não de língua. Esta explosão de mão de obra em uma economia pequena como a portuguesa aumentou a concorrência pelas vagas para profissionais qualificados, que são as que pagam melhores salários. Assim, empreender tem sido a nova tendência – e um desafio arriscado – entre os que desembarcam do Brasil. As informações são do jornal O Globo.

Antes de tirar o projeto do papel, entretanto, quem chega precisa pesquisar muito bem o mercado português para identificar um nicho. Ainda assim, é preciso ter um bom planejamento, familiarizar-se com as regras e processos burocráticos locais, além de ter uma reserva financeira considerável.

Uma franquia de um restaurante num shopping, por exemplo, pode demandar cerca de € 100 mil. Não faltam casos de brasileiros que tiveram que fechar as portas do empreendimento português porque subestimaram o desafio. Mas quem encontra o caminho seguro das pedras pode aproveitar as perspectivas de crescimento de vários setores da economia portuguesa, em plena recuperação desde a crise do final da década passada.

Não é apenas o desejo de mudar de endereço que estimula brasileiros a abrir um negócio por lá. Analistas apontam boas oportunidades em áreas como gastronomia e serviços, especialmente com foco em vida saudável e em regiões fora da Grande Lisboa e do Porto, como Braga, Madeira e Coimbra.

Além disso, a Comissão Europeia estima que, em 2070, Portugal terá apenas metade da sua população atual de 10 milhões apta para o trabalho. O envelhecimento fez o governo abrir as portas para os imigrantes e criar incentivos para atrair investimentos de fora. O número de estrangeiros em Portugal superou 480 mil em 2018, um recorde.

Com isso, abrir empresas ficou ainda mais fácil para um residente estrangeiro. O carioca Juliano Zappia fundou a sua Yellow Noises em pouco mais de 24 horas. Atuando na produção de grandes shows de artistas brasileiros em Portugal, com dois sócios, ele diz que, ao contrário do entretenimento no Brasil, Portugal tem experimentado alta expressivo no investimento das prefeituras em centros culturais e eventos.

Zappia, no entanto, alerta que é preciso um suporte financeiro robusto para evitar aventuras malsucedidas: “Os brasileiros ainda têm uma poupança e conseguem empreender, algo que é difícil para grande parte dos portugueses devido aos salários mais baixos por aqui.”

Um dos setores para o qual o país tem mais incentivos é o de tecnologia da informação. Portugal vive uma espécie de eldorado tecnológico, atraindo empresas europeias e universidades de ponta com profissionais que ganham salários mais baixos (até 40% menos) que a média europeia.

Muitos brasileiros decidem abrir negócio em Portugal para fugir de um recomeço que, quase sempre, se dá fora da área de formação, com salários baixos e contratos temporários. O salário mínimo no país é de € 600, cerca de R$ 2,7 mil.

O empresário paraense Marlon Araújo viveu todas as etapas. Entrou no país com visto de turista e trabalhou como jardineiro ilegal por um tempo em um clube de tênis:

“Aluguei uma casa pequena, dormíamos eu, minha mulher e a nossa filha de três anos em uma só cama durante um ano. Foi bem difícil.”

Foi então que investiu em uma firma de telecomunicações em Lisboa. Prosperou, inaugurou também um café, administrado pela esposa, Charline, e, em 2017, passou importar água de coco da empresa de seu avô no Brasil.

