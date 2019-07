Posse da Diretoria do Sociedade de Engenharia do RS

A Sociedade de Engenharia do RS empossou, nesta segunda-feira (15), a diretoria para o período 2019/2021. A cerimônia, na capital, marca o 89° aniversário da entidade. Acompanhado de parte do secretariado, o governador Eduardo Leite participou do evento e parabenizou o engenheiro Luis Roberto Andrade Ponte pela recondução à presidência da Sergs.

