Porto Alegre PPP da Iluminação tem abertura de envelope do Consórcio Poa Luz

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2019

Foto: Luciano Lanes/PMPA

A comissão de licitação da prefeitura realizou, nesta quarta-feira (4), sessão pública de abertura do envelope em que constavam as duas pastas com os documentos de qualificação do Consórcio Poa Luz, composto pelas empresas Enel X Brasil, Selt Engenharia e Mobit-Mobilidade, Iluminação e Tecnologia. O consórcio foi o segundo colocado no leilão da Parceria Público-Privada da iluminação pública, realizado na sede da B3 em São Paulo, ao apresentar o lance de R$ 1,79 milhão, valor máximo a ser pago pela prefeitura mensalmente, depois de renovado todo o parque de iluminação.

A partir da abertura inicia-se a análise, conforme explica o superintendente de licitação e contratos, José Otávio Ferreira Ferraz. “Fazemos essa avaliação dos documentos juntamente com a B3. Tomada a decisão, é aberto o prazo de recursos e contrarrazões”.

O secretário municipal de Parcerias Estratégicas, Thiago Ribeiro, acompanhou a sessão pública e comentou sobre a importância desta etapa. “Esperamos que, no momento em que essa avaliação estiver concluída, a gente tenha o resultado final do julgamento da ação. Estamos muito seguros em relação aos nossos argumentos para a inabilitação do Consórcio IP Sul e esperamos que a segunda colocada atenda todos os critérios da habilitação para ser declarada vencedora, possibilitando entregar um serviço de qualidade para a população de Porto Alegre o mais breve possível”.

O edital de concessão do gerenciamento da iluminação pública prevê que as lâmpadas atuais deverão ser trocadas por lâmpadas de LED, o que vai gerar economia de cerca de 50%, além da expansão dos serviços à população. A prefeitura fica com o papel de gestora do contrato, avaliando o desempenho do concessionário. Para o cidadão, o serviço se refletirá em redução de acidentes noturnos, do impacto ambiental, em requalificação de áreas de convivência, maior sensação de segurança e bem-estar, eficiência na manutenção e economia de luz.

Consórcio Poa Luz

O consórcio é formado por uma empresa multinacional (a italiana Enel X), uma nacional (Mobit – Mobilidade, Iluminação e Tecnologia) e uma gaúcha (a Selt Engenharia Ltda). A Enel X é a maior empresa de energia do mundo. É comprometida com o fornecimento de soluções tecnológicas inovadoras e com a ampliação do consumo consciente e eficiente de energia. A Mobit é conhecida também por proporcionar soluções inovadoras. E a Selt Engenharia, com sede em Porto Alegre, atua nas áreas de projetos e construções de obras para o sistema de transmissão e geração de energia elétrica.

