Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

Neste ano o shopping traz o exclusivo Chocolat du Jour em sua promoção Compre e Troque Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Aliada a todas as ações de Natal que estão acontecendo no Praia de Belas Shopping, o mês de dezembro se inicia com uma promoção que promete incrementar ainda mais o fluxo do final de ano.

Como já é tradição em todos os Natais, o Praia de Belas preparou uma ação especial. A cada R$ 400 em compras nas lojas participantes, os consumidores podem trocar suas notas fiscais por um panetone e ainda ganhar um cupom para concorrer ao sorteio de um carro Audi A3 modelo A3 Sedan Ambiente. A grande novidade, neste ano, vem com o brinde: em uma ação inédita e pela primeira vez no Estado, o shopping traz o Panettone au Chocolat da marca Chocolat du Jour, um produto sabor chocolate com gotas de chocolate ao leite.

“O Praia de Belas preparou um final de ano muito agressivo. Fomos o primeiro shopping a iniciar as ações de Natal e agora temos duas marcas muito fortes, de grande valor agregado e que despertam desejo entre nossos consumidores: Audi e Chocolat du Jour. Além disso, novas lojas e um mix de ofertas muito forte preparado pelos nossos lojistas. Estamos otimistas com o cenário e buscando um crescimento de 11% em vendas e 5% de fluxo no período” explica Marcelo Borba, Gerente Geral do Praia de Belas Shopping.

A Chocolat du Jour nasceu em São Paulo, em 1987. Desde a sua fundação, a marca se dedica à criação de um chocolate premium e original, produzido a partir de amêndoas de cacau fino com origem 100% nacional. Isso garante aos produtos sabor e aromas únicos, à altura dos melhores chocolates do mundo. Tanto que as criações já foram reconhecidas internacionalmente, reunindo quase 10 prêmios de entidades referências, como a Academy of Chocolate, de Londres, e o The International Chocolate Awards, de Nova York. Atualmente, a Chocolat du Jour conta com quatro lojas em São Paulo, como no Iguatemi São Paulo, e chocolates exclusivos, produzidos em pequenos lotes, como verdadeiras obras de arte.

O Posto de Trocas está localizado no 3° Piso, em frente ao cinema. E para trazer ainda mais comodidade na hora das compras, o shopping estará com horário especial a partir do dia 13 de dezembro.

Promoção de Natal Praia de Belas Shopping / De 02 a 26 de dezembro. Com R$ 400 em compras nas lojas participantes, os clientes podem:

– Trocar suas notas por um Panettone au Chocolat (massa de chocolate com gotas de chocolate Du Jour, 500g). Limite de 1 (uma) unidade por CPF. Promoção válida enquanto durar o estoque de 20 mil panetones.

– Concorrer a um carro Audi A3 modelo A3 Sedan Ambiente. O sorteio será realizado no dia 03 de janeiro, às 16h.

– Para participar, basta apresentar o cupom/nota fiscal no Posto de Troca, localizado no 3º piso, em frente ao cinema, e ganhar um cupom para concorrer ao carro e um panetone. A promoção é limitada às lojas participantes. O regulamento está disponível no site www.praiadebelas.com.br

Horários especiais de funcionamento:

– De 13 a 23 de dezembro: todos os dias, das 10h às 23h

– Dia 24 de dezembro: das 9h às 18h

– Dias 25/12, 29/12, 01/01/2020 e 02/01/2020: das 11h às 22h

– Dias 26, 27, 28 e 30/12: das 10h às 22h

– Dia 31 de dezembro: das 10h às 16h

