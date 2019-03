Prato Fino beneficia com percentual de vendas Hospital da Criança Santo Antônio

A ação “Fazer o bem tem um gostinho especial” do arroz Prato Fino da Pirahy Alimentos passou a beneficiar com R$ 0,25 por produto comercializado para o Hospital da Criança Santo Antônio que faz parte do complexo Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e é referência nacional em atendimento de alta complexidade.

O percentual das vendas de qualquer produto da marca tem como destino novos projetos da unidade da Santa Casa que atende exclusivamente crianças e adolescentes. Por ano, 200 mil atendimentos são aos pacientes infantis e jovens.

“A gente tem a missão de entregar para a sociedade gaúcha um pouco de tudo que a gente recebe com a liderança nos mercados do sudeste e vem galgando espaço no nosso território. Juntar as nossas causas com a Santa Casa é muito importante. Quando pensamos em ação social, logo pensamos em saúde e no Hospital da Criança Santo Antônio”, afirma o diretor de marketing da Pirahy Alimentos, Carlos Ely Jr.

Para o provedor da Santa Casa, Alfredo Englert, ações como essa são muito importantes para o funcionamento do hospital. Ele lembra ainda que a Santa Casa trata também, e principalmente, de pacientes do Sistema Único de Saúde, mantendo-se por convênios, particulares e contando com doações da comunidade para se manter.

